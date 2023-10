Visnadi: “Conte al Napoli mi avrebbe stupito, ecco perché. Ricordiamo che all’Inter…”

Il noto giornalista Gianni Visnadi ha parlato così in studio a Sky Sport della panchina del Napoli e non soltanto

Il noto giornalista Gianni Visnadi ha parlato così in studio a Sky Sport della panchina del Napoli. “Garcia? Non credo la credibilità sia a un punto molto alto. Ho un pensiero molto articolato su ciò che ha fatto De Laurentiis: finché c’è Garcia, lui ha un alibi, tutti se la prendono con lui per ciò che sta facendo. Sarei stato molto sorpreso se Conte e De Laurentiis avessero trovato un accordo. Conte era sul mercato la scorsa estate e non è stato nemmeno contattato. Non era neanche tra le scelte, tra i nomi, prima di Garcia insomma. Conte vuole tanti soldi, vuole giocatori, vuole il progetto, ricordiamo cos’ha fatto all’Inter…”, le sue parole.