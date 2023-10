Lukaku: “Se dicessi la verità sull’estate, sarebbe choc per tutti. Ma parlerò delle cazzate dette”

La versione di Romelu Lukaku su quanto accaduto in estate con Inter, Juventus e poi Roma. Direttamente dal ritiro del suo Belgio, ecco le parole dell'attaccante in conferenza: "La maggior parte delle persone in sala mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò a tempo debito, aspetterò il momento giusto. Ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Sono state scritte tante cazzate sul mio conto. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio.