"L’Inter è anche il club che più incassa dalle sponsorizzazioni di maglia: 41 milioni contro i 35 del Milan, mentre la Juventus è sparita da questa classifica (appena 4 milioni, meno del Torino), non essendo il club bianconero riuscito a trovare uno sponsor di maglia che soddisfacesse le sue richieste (da qui la l’iniziativa di “ospitare” Save the Children sulle divise). Proprietario dell’Inter dal 22 maggio, il fondo Oaktree, insieme con i risultati di bilancio ha reso pubblico di avere già immesso nel club 47 milioni di ricapitalizzazione, anche se nei fatti la politica del club non è cambiata e nonostante una finale di Champions e uno scudetto in 2 stagioni, l’Inter resta un club che non può spendere come servirebbe per rafforzarsi, ma nel frattempo deve continuare a vincere, perché dietro il miglioramento dei conti ci sono ovviamente i risultati del campo. «Dove alleno io, aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e si conquistano i trofei», diceva Inzaghi 2 anni fa. Aveva ragione lui"