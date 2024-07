"I tifosi del Milan, che non si ricordano più come è un derby non perso, ritroveranno il sorriso", dice Visnadi

Matteo Pifferi Redattore 18 luglio - 20:30

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianni Visnadi ha parlato così del Milan:

"Fonseca per far dimenticare Pioli ha un modo molto semplice: gli basterà non perdere il derby di settembre e vedrai che i tifosi del Milan, che non si ricordano più come è un derby non perso, ritroveranno il sorriso e saranno contenti di questo allenatore".