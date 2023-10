Visnadi: “Inter, buco in attacco. Lautaro è leader, ma senza lui e Thuram…”

E su Lautaro Martinez infine ha detto: «Quest'anno sta facendo benissimo? I gol li ha sempre fatti. Adesso sicuramente è leader, è tornato dal Mondiale come giocatore differente, non è solo un bomber o un centravanti, è sicuramente un leader. Ma le gare sono tante e l'anno scorso andava ancora a cento all'ora perché ha preso fiato durante l'anno, c'era chi giocava al posto suo. Quando lui e Thuram non hanno giocato quest'anno il motore ha rallentato. Si dice che Inzaghi non vince ha sbagliato o fallito, ma si può anche perdere, non è detto che riesca a vincere, sicuramente lotterà fino all'ultimo col Milan, credo sia una sfida milanese la corsa scudetto».