Visnadi: “Inter, quella a Lisbona non è una gita. Formazione? Inzaghi ha una pazza idea”

"Gioca l’Inter bis, come e più di sempre quest’anno in Champions: forse saranno addirittura 9 i giocatori diversi rispetto alla partita con la Juventus. L’obiettivo dichiarato è la seconda stella e Inzaghi non perde occasione per ribadirlo con i fatti. Ma pur così facendo, l’Inter è arrivata agli ottavi con 2 partite di anticipo. L’atmosfera è totalmente differente da quella sportivamente drammatica dell’11 aprile, stesso stadio e stesso avversario, anche se quest’anno il Benfica è un’altra cosa, 4 ko su 4 finora in Champions. Ad aprile, l’Inter si giocava la stagione, poi arrivata in gloria fino a Istanbul, e soprattutto Inzaghi si giocava il futuro in nerazzurro. Quella a Lisbona non è una gita e nemmeno un’amichevole, in palio onore e soldi: 2,8 milioni per chi vince, tutto serve per aggiustare i conti. E poi il ranking Uefa, l’obiettivo è quello di crescere ancora (oggi l’Inter è ottava), soprattutto in vista della prossima Champions a 36 squadre.