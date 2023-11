Inter, rinnovo in arrivo per Mkhitaryan: incontro decisivo dopo Napoli. Novità nella formula

L'Inter è attenta al mercato in entrata e potrebbe fare qualche operazione a gennaio, ma non solo. La dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro per rinnovare i contratti dei giocatori cardine della formazione di Inzaghi. Tra questi c'è anche Mkhitaryan , elemento imprescindibile della formazione del tecnico nerazzurro.

"L’a.d. Marotta si è seduto nella sala conferenze del Da Luz mentre parlava Simone, ma proprio in questi giorni, assieme al d.s. Ausilio, è in piena attività. L’Inter ha ormai messo la penna in mano a Henrick Mkhitaryan, il talismano a cui Inzaghi non rinuncia", scrive La Gazzetta dello Sport.