Visnadi: “Perché Inzaghi ha l’obbligo di vincere? Gli hanno smontato la squadra e…”

"Da sabato si fa sul serio, eppure oggi quasi nessuno è pronto. Non è solo questione di condizione, che a Ferragosto sarebbe normale. È proprio questione di sostanza, di uomini che ancora mancano. Dice bene il saggio Claudio Ranieri: se la maggior parte degli acquisti si fanno gli ultimi giorni di mercato, perché non chiuderlo prima di cominciare a giocare? Tutti, non solo noi come nel 2018, esperimento subito abbandonato per evidenti svantaggi rispetto agli altri. E quest’anno c’è pure l’Arabia Saudita, che tenterà chiunque fino al 20 settembre, quando l’intera Europa non potrà più comprare, ma solo vendere"