Visnadi: “Juve-Inter iniziata in Nazionale e proseguita anche ieri: le parole di Marotta…”

"Le sgasate di Chiesa, il più bravo fra tutti gli azzurri. La grinta di Barella, la conferma che Dimarco è un giocatore di livello europeo, persino il gol di Darmian alla Macedonia, ma anche l’infortunio di Bastoni. Questo e molto altro nei 10 giorni azzurri, perché Juventus-Inter è già cominciata in nazionale. Spalletti aveva voluto 5 juventini in azzurro: Locatelli ha alzato subito bandiera bianca, costola rotta contro il Cagliari e giusto il tempo per farsi visitare e rispedire a casa, presenza ancora in dubbio per domenica. Magari parte in panchina. Cambiaso era al primo raduno, non stava bene nemmeno lui, ma è rimasto, pur non giocando mai. Se anche lui contro l’Inter andrà in panchina, sarà perché Allegri pensa sia meglio fare giocare Kostic. Una partita su due per Gatti, eletto sul campo vice-Bastoni, ma non benissimo contro la Macedonia e per conseguenza escluso con l’Ucraina. Meglio per la Juventus, che così avrà un sicuro titolare più fresco. Freschissimo sarà invece Kean. L’ultima volta azzurra, contro Malta e Inghilterra, aveva giocato una partita e mezza, qui appena 10 minuti, gli ultimi di Leverkusen, quando ha preso il posto dell’esausto Chiesa, con cui presumibilmente è destinato a fare di nuovo coppia in campionato. Vlahovic nel frattempo, ha perso il posto da titolare anche nella Serbia, e di gol nemmeno l’ombra"