Visnadi: “Roma? In un mondo normale Mourinho non avrebbe più giustificazioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato così del momento della Roma: "In un mondo normale uno come Mourinho non avrebbe più giustificazioni, ma lui è lo Special. La Roma deve tornare a vincere. Non solo la Roma ha avuto infortuni, anche Milan e Inter li hanno. Renato Sanches sono tre anni che ha gravi problemi, era scritto nel destino che sarebbe stata una scommessa. L'assenza più importante è stata quella di Smalling".