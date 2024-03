Cosa si aspetta dal prossimo mercato? Ci sarà un nuovo assalto dal mondo arabo?

"Il mercato arabo sarà ancora protagonista, vogliono andare avanti in questo percorso di crescita. Sarà una variabile determinante per il prossimo mercato, ci saranno tanti giocatori che andranno in Arabia. Le squadre italiane? Il nostro prodotto è in crescita, gli allenatori hanno valorizzato i nostri giocatori: sarà un mercato interessante".