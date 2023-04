Inter, vittoria che pesa molto per almeno tre buoni motivi. E Lukaku mette paura

L'Inter batte l'Empoli con un netto 0-3 e ritrova la vittoria in campionato che mancava dal 5 marzo. Un successo importantissimo per almeno tre motivi, come scrive Tuttosport: "Romelu Lukaku è tornato. E mette paura alla Juve, contro cui l'Inter mercoledì si giocherà la finale di Coppa Italia, e soprattutto al Milan, avversario nell'euroderby che regalerà a chi vince un biglietto di sola andata per Istanbul, sede della finalissima di Champions, appuntamento più importante e prestigioso della stagione. Il belga, dopo 253 giorni, ha ritrovato il gol su azione in campionato - il conto si era fermato a Lecce, prima giornata - ma, soprattutto, in occasione del secondo gol di giornata, ha mostrato uno scatto che ha ricordato il Lukaku immarcabile dell’ultima stagione italiana, quella dello scudetto con Antonio Conte in panchina.

"Lo stadio Castellani si è confermato terra di conquista per l'Inter, che in trasferta non raccoglieva i tre punti dal 28 gennaio a Cremona (1-2) e in campionato non vinceva dal 2-0 al Lecce (5 marzo): quella di ieri è stata la quinta vittoria consecutiva con nove gol segnati e zero subiti a Empoli. Ed è una vittoria che pesa molto per almeno tre buoni motivi: mai Simone Inzaghi nel 2023 aveva ottenuto un successo dopo aver giocato in Champions, mai aveva cambiato tanti uomini rispetto alla partita precedente (nove) e mai aveva visto un Lukaku così ispirato".