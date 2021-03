Viviano: “Lo scudetto lo vince l’Inter: è la più forte e ora si vede…”

La vittoria contro il Parma ha permesso all'Inter di portarsi a +6 sul Milan: per Viviano è la fuga decisiva per lo Scudetto

"Fuga Inter decisiva? Non so, e se mi sente Conte mi viene a cercare a casa. Ma l'ho detto già mesi fa: per me sono i più forti, e adesso si vede anche la loro mentalità, quella che Conte non vedeva quando veniva attaccato. Secondo me lo Scudetto lo vincono loro".