Vocalelli: “Frattesi uomo del futuro del calcio italiano e dell’Inter. Calciatore moderno”

Già, perché - e qui torniamo alla premessa - è scritto che Frattesi rappresenti l’uomo del futuro del calcio italiano. E non perché sia stato al centro del mercato e delle attenzioni di tutte le squadre - e di tutti gli allenatori. Non è infatti un mistero che lo volesse il Milan, che Sarri lo aveva messo al primo posto assoluto nella lista dei desideri, che ci ha pensato a lungo la Roma, grazie anche a un vantaggio contrattuale che prevedeva una quota a suo favore in caso di cessione. Ma a Frattesi puntava anche la Juve e il suo profilo interessava moltissimo in Premier. Solo che - parole e confessioni di Carnevali - proprio il giocatore ha scelto di restare in Italia, restringendo il campo delle pretendenti.

Frattesi è infatti ormai nell’età giusta - tra una settimana compirà 24 anni - per poter esprimere il massimo delle sue potenzialità anche in una big come l’Inter e in Nazionale. Ma soprattutto ha le caratteristiche del calciatore moderno, capace di sposare e di mettere in perfetto equilibrio dinamismo e qualità. La cosa che più colpisce di lui è infatti la capacità di fare in velocità quello che a tanti altri risulta complicato anche a ritmi molto più bassi.

Frattesi è forte fisicamente, ma lavora con identica disinvoltura con tutti e due i piedi. Tutto questo gli consente di essere fondamentale - e con l’Ucraina è stata soltanto una controprova - anche a ridosso dell’area di rigore avversaria. Sia di destro che di sinistro ha una capacità assoluta nel controllo orientato, che vuol dire prepararsi già al tiro e alla conclusione. Il tutto condito da una personalità assoluta, che gli permette di prendere il massimo anche dai momenti calcisticamente meno brillanti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.