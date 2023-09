Derby diverso, Milan con più cm e kg. Ma l’Inter ha Thuram e tante opzioni. Lusso Frattesi

"L’Inter, vice-campione d’Europa, aveva molto meno bisogno di cambiare. Tra i titolari ha inserito i soli Sommer e Thuram, ma per ciò che ha stivato in panca, anche Inzaghi ha una rosa più forte di prima. Ha perso Dzeko e Lukaku, ma ha trovato un Thuram, in crescita, che sa aggredire la profondità come Romelu e assistere i compagni come Edin. Per l’arrangiata difesa rossonera (senza Tomori e Kalulu) non sarà facile leggere le due versioni del francese e disinnescare l’intesa con Lautaro. La mediana a 3 di Pioli, per costituzione, è portata a soffrire i quinti di Inzaghi. Se un cambio di gioco innesca la corsa di Dumfries e Dimarco, entrambi in gran forma, il Diavolo dovrà essere bravo a scivolare per non soffrire. Grazie al mercato (Cuadrado, Carlos Augusto) Inzaghi potrà alimentare l’aggressione di fascia per 90’ con una qualità che prima non aveva. Immettere poi tra le linee, quando le gambe cominciano ad appesantirsi, la freschezza e la ferocia offensiva del Frattesi visto in Nazionale, è un lusso per pochissimi", scrive La Gazzetta.