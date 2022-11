Qatar 2022, Vocalelli: “I campioni vanno tutelati. Tempo effettivo? C’è una domanda che…”

"Non c’è dubbio che il calcio abbia fatto e stia facendo di tutto per modernizzarsi. Dall’impiego della tecnologia alle ultime regole per incrementare il numero dei gol, con il portiere ad esempio costretto a giocare con i piedi dopo un passaggio all’indietro. Dalle cinque sostituzioni, per consentire allo spettacolo di mantenere una sua - diciamo così - freschezza ed intensità, ai lunghi recuperi a cui ci stavamo gradualmente abituando e che in questi Mondiali si sono via via trasformati in autentici supplementari. E la domanda che tutti si fanno è ora a proposito del tempo effettivo: non sarebbe meglio, a questo punto, fermare il cronometro per avere la certezza di un trattamento uniforme? Interrogativi che saranno sciolti, probabilmente, a breve scadenza. Insomma, il pallone sembra avviato (giustamente) a stare al passo coi tempi, perché non c’è dubbio che ogni modifica - per migliorare e far crescere lo spettacolo - debba essere incoraggiata. In tutto questo, però, continua ad aleggiare una domanda che invece resta sospesa: ma, realmente, si fa davvero il massimo per tutelare la qualità, il gioco, in poche parole il talento? Se n’è lamentato apertamente il CT del Brasile, Tite, a proposito del trattamento riservato nella partita d’esordio a Neymar. Le immagini della caviglia gonfia hanno fatto il giro del web e, molto onestamente, il tecnico ha assolto Milenkovic da quella che, per molti, era stata l’entrata più dura. No, lui non c’entra - ha detto Tite - ma questo non toglie che Neymar sia stato bersagliato per tutta la gara. Con il rischio concreto di perdere - e ci rimetterebbe l’intera manifestazione e non solo il Brasile - un protagonista assoluto. E, a supporto, sono arrivate alcune statistiche che fanno davvero pensare. Perché, e non può essere un caso, le espulsioni negli ultimi tempi sono clamorosamente calate. Una sola in questa prima fase del Mondiale: un dato che stride terribilmente con quello che succedeva, ed è successo, nelle precedenti edizioni. Sono state complessivamente 28 nel 2006 in Germania, per poi scendere progressivamente e drasticamente: 17 nel 2010 in Sudafrica; 10 nel 2014 in Brasile; appena 4 a Russia 2018. Per arrivare, come detto, all’unica espulsione decretata finora. Quella del portiere del Galles, Wayne Hennessey, nella partita con l’Iran".