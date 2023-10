Vocalelli: “Lautaro-Thuram la coppia gol più bella e inaspettata del campionato. Sorprende…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli ha elogiato la coppia gol dell'Inter formata da Lautaro e Thuram: "Si è parlato molto, in estate, delle coppie gol del campionato italiano. Meglio Kvara-Osimhen o Giroud-Leao? Meglio Lukaku-Dybala o Vlahovic-Chiesa? Pochi, per la verità, erano pronti a puntare su Lautaro-Thuram, malgrado le referenze sui due giocatori. Malgrado tutto questo, malgrado fossero lì a rappresentare le due nazioni arrivate all’ultimo atto, pochi - dicevamo - credevano che dopo appena un mese e mezzo i riflettori si sarebbero spostati sui gemelli interisti. Perché era pesante l’eredità lasciata da Lukaku e Dzeko, ma anche e soprattutto perché pochi credevano in un inserimento così veloce e in una affermazione così fragorosa di Thuram".