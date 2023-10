L’Inter a ogni costo, esordio perfetto: Pavard già idolo. “Inzaghi quando ha saputo di lui…”

Un inizio praticamente perfetto, che ha messo in mostra tutte le sue qualità e che ha dato sfogo in campo alla sua voglia di nerazzurro

Un inizio praticamente perfetto, che ha messo in mostra tutte le sue qualità e che ha dato sfogo in campo alla sua voglia di nerazzurro manifestata a più riprese nel corso dell'estate di mercato. Benjamin Pavard ha intrapreso l'avventura all'Inter nel modo migliore possibile. Lui, che l'Inter l'ha voluta a ogni costo, e che è già diventato un idolo per tutto il popolo di San Siro. "Benji l'interista", il soprannome che egli stesso si è affibbiato, e che ora è diventato un segno di riconoscimento per tutti i tifosi. Interventi difensivi senza alcuna sbavatura, sicurezza da grande giocatore. Pavard è già insostituibile. Scrive la Gazzetta dello Sport: