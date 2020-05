Vuoi allenarti con Eriksen? 30 minuti di consigli calcistici all’asta per beneficenza

Trenta minuti insieme a Christian Eriksen. È questo ciò che il centrocampista nerazzurro ha deciso di condividere. Il giocatore danese ha infatti aderito all’iniziativa dell’organizzazione no profit danese Fodboldfonden e ha messo a disposizione mezz’ora di allenamento via Internet per svelare tutti i suoi segreti. Compresi i trucchi per imparare a tirare le punizioni come lui. L’asta è in scadenza nel pomeriggio del 2 giugno e il ricavato permetterà all’associazione di aiutare i bambini meno fortunati della Danimarca. Per aderire è sufficiente registrarsi al sito e fare un’offerta. Eriksen ha anche fatto da tramite per coinvolgere un suo compagno nerazzurro, Lukaku, che ha donato la maglia con cui il 26 ottobre segnò contro il Parma in Serie A. Nerazzurri in prima fila quando si tratta di una buona causa.