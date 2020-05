Eriksen jolly dell’Inter per cambiare le carte. Ma un dato su Conte non lo lascia tranquillo

Con la ripresa della Serie A e le tante partite da giocare servirà utilizzare tutte le risorse e l’Inter spera di saper valorizzare tutti, ma soprattutto l’ultimo arrivato Eriksen.

“Equivoco che probabilmente l’Inter si porterà fino alla fine, Eriksen potrebbe essere l’uomo in più. Tatticamente il danese non è tipo da ultima mezzora. Pur in una stagione non ideale, si fatica a vederlo partire dalla panchina e integrarsi. Ma neanche Conte è il suo allenatore ideale. E Sensi — se torna quello d’inizio stagione — si lascia preferire per ritmo, carattere, velocità d’esecuzione. Eriksen può consentire cambi tattici interessanti: passare al doppio trequartista, oppure disegnare un 4-2-3-1 allargandosi in fascia. Ma deve avere un sussulto d’orgoglio. Un dato: Conte è il tecnico che ha fatto meno ricorso a panchinari (1.274’)”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.