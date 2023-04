VIDEO / Wanda Nara conduce Masterchef in Argentina: arriva a sorpresa Icardi

L'attaccante e la moglie hanno fatto parlare molto di loro in Italia per quanto accaduto con l'Inter e poi per una separazione che non è mai arrivata

Eva A. Provenzano

Wanda Nara e Mauro Icardi alla fine non si sono lasciati. Dopo aver fatto parlare di loro in Italia per l'addio turbolento all'Inter, sono andati a cercare fortuna a Parigi. Ma è in Argentina che Wanda è riuscita a spopolare in tv, come voleva, diventando la conduttrice di un format seguitissimo, Masterchef. Pur non conoscendo molti segreti della cucina, la show-girl sta conducendo il cooking show in onda nel suo Paese. E nella prossima puntata arriverà a sorpresa un ospite speciale, proprio il marito.

Dal lancio pubblicitario che lei stessa ha pubblicato su Instagram non sapeva nulla della presenza dell'attaccante che diventerà per una sera il quarto giudice del programma e metterà alla prova l'abilità dei concorrenti. Il giocatore è riuscito a conquistare la moglie dopo un momento in cui il divorzio sembrava vicino. Lei stessa aveva rivelato di un presunto tradimento e di una separazione vicina che però non si è mai concretizzata. L'attaccante argentino, che nel 2018 era arrivato a valere quasi 80 mln, vale oggi - ad un anno di scadenza dal contratto con il PSG (giugno 2024) 18 mln. Sta giocando in prestito al Galatasaray e con la maglia del club turco ha segnato in questa stagione in 17 presenze in totale ha segnato 10 gol e fornito ai compagni 7 assist.