Paulo Sousa ieri a Inzaghi: “Hai visto il Benfica?”. Il retroscena del post-partita

Il pareggio di ieri contro la Salernitana mette ancora di più in bilico la posizione di Simone Inzaghi. Ormai il tecnico dell'Inter ha il futuro segnato a fine stagione, ma non è da escludere un ribaltone anche in corsa se le cose dovessero precipitare ulteriormente. Intanto, però, come racconta Repubblica, è arrivato un aiuto anche da... Paulo Sousa.