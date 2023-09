Processo diffamazione, Wanda e Icardi contro il giornalista: all’udienza attesi tanti ex Inter

La prossima udienza è in programma il 12 aprile: ecco chi è stato chiamato a testimoniare

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno da tempo denunciato un giornalista di Cronaca Vera (con sede a Legnano) per un articolo del 2018 che insinuava l'esistenza di un audio whatsapp, nel quale si parlava di presunti tradimenti da parte dell'argentina con alcuni compagni di squadra tra i quali Brozovic e Perisic. Il processo per diffamazione vivrà la sua prossima tappa il prossimo 12 aprile nel tribunale di Busto Arsizio. E nel caso in cui fossero tutti presenti ci sarà una vera e propria sfilata di calciatori e professionisti del mondo del calcio.