Wanda, messaggio per Zazzaroni: “Ha detto che ho rovinato l’immagine di Icardi? Sono una che…”

L'agente di Icardi avrà come giudice il giornalista Ivan Zazzaroni: saranno scintille?

Wanda Nara è una concorrente di Ballando con le Stelle. La moglie di Mauro Icardi si è raccontata alla rivista Oggi, parlando di tutto: dalla malattia ai presunti tradimenti nella coppia, dalla carriera del marito all'amore per l'Italia. "Amore tra concorrenti a Ballando con le Stelle? Icardi è tranquillo, conosce la mia serietà. Siamo una coppia più noiosa di quel che si legge, attaccatissimi l'uno all'altra. Per dire: Mauro è un pantofolaio, la sera non esce mai", ha subito chiarito l'imprenditrice argentina.