Wanda Nara ricovero in ospedale, ipotesi dall’Argentina: “Ha la leucemia”

Wanda Nara potrebbe essere malata. La moglie dell'ex Inter, Mauro Icardi, sarebbe stata ricoverata in ospedale con forti dolori addominali e a seguito di analisi risultate non buone. Stando a quanto scrive in Argentina il giornalista Jorge Lanata, citando fonti vicine alla diretta interessata, l'influencer potrebbe avere scoperto di essere malata di leucemia.

Queste indiscrezioni, per ora non c'è una nota ufficiale, sono state riprese anche in Italia, come sono state riprese le parole del padre della donna, Andrés Nara e lui non ha confermato: «Sono appena tornato dalla clinica e mi hanno confermato che è stata dimessa. Alla fine si trattava di studi di routine. E di alcuni controlli perché lei si è sentita male e voleva sapere cosa avesse, ma non è più ricoverata», ha spiegato lui che da poco si è riappacificato con la figlia, che ha appena ritirato il premio come miglior rivelazione della tv argentina.