Wanda Nara: “Leucemia? Con Icardi amore vero: lo trovai alle 4 di mattina che…”

Ero in ospedale, stavo dormendo: mi alzo, erano le 4 di mattina e trovo Mauro al telefono che cercava dove portarmi in tutto il mondo per curarmi. Era impazzito, non riusciva a dormire, l'ho visto veramente male: quando ti sposti e prometti nel bene e nel male, tu dai per scontato tutto, ma non lo è. La vita ti porta a tante situazioni in cui vedi il vero amore, lo vedi quando stai male".