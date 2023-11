Sanchez: “Inter squadra forte a livello mondiale. Chi viene qui, lo fa per vincere”

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Frosinone, Alexis Sanchez, centravanti nerazzurro, ha ripercorso così la sua carriera: «Da bambino non avevo un campione di riferimento, se devo pensare ad un esempio senza dubbio penso a mia mamma, ho sempre avuto in mente come giocava lei...e giocava bene! Le leggende interiste? Ronaldo il Fenomeno per me è il numero 1 al mondo, ho giocato con tanti giocatori forti, ho visto da vicino Messi, Ronaldo, però lui è un’altra cosa, quando faceva quella finta e andava a mille all’ora era incredibile, una cosa bella da vedere nel calcio.