Inter, senti Werner: “Futuro? Ho due opzioni diverse. E a questo punto mi chiedo…”

Le voci su un possibile approdo in Spagna in estate di Lautaro Martinez si fanno sempre più insistenti. E l’Inter non vuole assolutamente farsi trovare impreparata in questo caso e sta già sondando diversi nomi per sostituire l’argentino. Uno di questi è quello di Timo Werner, centravanti del Lipsia classe ’96, che ha parlato così del suo futuro: “In questo momento nel calcio ci sono due opzioni diverse. La prima è far parte di una squadra come il Liverpool o il Manchester City. Hanno una buona squadra e allenatori eccellenti. Ma la domanda è: voglio andare in quel tipo di squadre, dove la situazione è già difficile per ogni giocatore? Questo è un punto da tenere a mente. Dall’altra parte invece ci sono squadre che hanno bisogno di grandi cambiamenti, perché hanno appena vinto alcuni titoli importanti, ma non possono più competere ai massimi livelli. Per me il Manchester United è una di queste squadre. Quindi, a questo punto della mia carriera, mi chiedo: voglio far parte di una squadra già fatta per costruire qualcosa di nuovo o voglio rimanere nella mia squadra e fare qualcosa di eccezionale?”, ha detto a Sky Sports.