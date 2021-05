Inter, non solo Young: “Addio quasi scontato di un protagonista scudetto”

L'Inter programma le prime mosse in uscita: ecco chi dovrebbe lasciare Appiano Gentile con ogni probabilità

L'incontro tra la dirigenza dell'Inter e Steven Zhang, ormai imminente, permetterà al club nerazzurro di avere la chiarezza necessaria per programmare le mosse di mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, però, come si legge su La Gazzetta dello Sport, ha ormai deciso su due uscite nella prossima estate: "A sinistra sarà rivoluzione, con l’addio certo di Young (contratto in scadenza il 30 giugno) e quello quasi scontato di Ivan Perisic.