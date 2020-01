TS – Inter-Young, muro dello United. Marotta prepara l’Evra-bis. Retroscena Conte: al Chelsea…

Il Manchester United alza il muro per Ashley Young. Nonostante il sì all’Inter del 34enne inglese, i Red Devils non hanno alcuna intenzione di lasciarlo partire. Per Solskjaer, Young può essere ancora utile in un calendario fitto come quello dello United, impegnato anche in Europa League. Forte del sì del calciatore, Marotta non si è scomposto dopo il no di Ed Woodward e prepara una nuova operazione ‘alla Evra‘. Tuttosport paragona la trattativa per Young a quella ai tempi della Juve per il terzino francese.

Il quotidiano rivela inoltre che Conte voleva Young già al suo ultimo anno al Chelsea, prima di ripiegare su Emerson Palmieri. L’ex Aston Villa potrebbe completare un poker di ex United nella gestione Conte-Marotta: Young ritroverebbe in nerazzurro Lukaku, Sanchez e Darmian, promesso sposo in estate dell’Inter ma che potrebbe anticipare il suo arrivo in caso di addio di Godin a gennaio.