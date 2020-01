CorSera – Godin insoddisfacente, può chiedere la cessione. Ma l’Inter ha già in mente il piano B

Il Corriere della Sera in edicola oggi analizza le possibili mosse di mercato dell’Inter per quanto riguarda il reparto difensivo, concentrandosi su Godin.

“Godin non soddisfa in pieno, soffre nella linea a tre e non è brillante nell’uno contro uno, soprattutto se attaccato in velocità. A Napoli, Conte gli ha preferito il giovane Bastoni. Un indizio di mercato. L’uruguaiano potrebbe chiedere di tornare all’Atletico Madrid e in quel caso l’Inter non si farebbe trovare impreparata: dentro Darmian dal Parma con l’arretramento di D’Ambrosio. Marotta aspetta. Ci sono altre priorità”, spiega il quotidiano.