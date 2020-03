Le istruzioni di Young su come affrontare il coronavirus: “È il momento di fare la tua parte!”

“Se devi salire sull’ascensore, entra solo con un’altra persona, due persone per ascensore alla volta. E stai sui lati opposti dell’ascensore e guarda verso il muro – non espirare verso lo sconosciuto. Usa sempre i guanti dal momento in cui esci dalla macchina! Non puoi toccare i carrelli su cui sono state appoggiate altre mani. Tieni i guanti finché non torni in macchina. Usa una maschera o una sciarpa per coprire il naso e la bocca. Mantieni sempre la distanza alla cassa. Tieni il carrello dietro di te quando metti i prodotti vicino in cassa poiché impedisce alle persone di avvicinarsi troppo. Non far scorrere i tuoi acquisti sopra quelli di qualcun altro, fai uno spazio tra i loro e i tuoi in modo che nessuno dei tuoi acquisti tocchi i loro. Qui non possiamo mettere i nostri generi alimentari sul nastro fino a quando la persona di fronte non ha finito di pagare. Questo può sembrare un’affermazione dura ma tratta tutti quelli che non sono nella tua casa come se avessero il virus, semplicemente non lo sai!!! Ancora più importante, stai in sicurezza! Questo è ciò che stiamo facendo qui, non è una reazione eccessiva, stai al sicuro. E ricorda solo che anche gli altri dovrebbero guardarti in questo modo. Non è orribile, è un modo per mantenere le distanze per aiutare alla fine a salvare vite”.