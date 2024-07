La Lazio ha scelto di ripartire da Mattia Zaccagni: il centrocampista offensivo classe '95 sarà il nuovo volto dei biancocelesti, come si può notare dalla decisione del club di affidargli la maglia numero 10 e la fascia di capitano. Una scelta che ha sorpreso, considerando che in molti si aspettavano Cataldi (prodotto del settore giovanile ed elemento con più presenze) come successore di Immobile.