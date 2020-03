Zaccheroni: “L’Inter ha fatto cose buone, ma manca ancora qualcosa. Con la Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Alberto Zaccheroni, ex allenatore sia di Inter che di Juventus, ha espresso le sue sensazioni sullo strano derby d’Italia in programma questa sera all’Allianz Stadium. Ecco le sue parole:

“Per quanto mi riguarda si al calcio giocato e in chiaro. Io però non conosco la situazione di salute di tutti i giocatori e la salute deve venire prima di tutto. Devono decidere da loro, ma trovare qualcosa di indolore non è possibile. Dobbiamo limitare i danni. Io ho giocato più partite nei dilettanti che nei professionisti, sono abituato a non vedere il pubblico. non è la stessa cosa, manca la passione. E’ un’anomalia che andrà ad incidere sicuramente. Poi ci si può abituare a tutto. Aspettiamo da tempo questa partita, sarà sicuramente uno spettacolo a prescindere da come andrà a finire visto il tasso tecnico delle due squadre, che però entrambe hanno qualche problema. L’Inter ha fatto tante cose buone, ma le manca ancora qualcosa. La Juventus ci aveva abituato ad ammazzare i campionati, trovarla in questa situazione è sorprendente. Sembrava avessero trovato la quadra, ma continuano a cambiare sistema“.

(Fonte: Tutti Convocati)