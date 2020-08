Zaccheroni: “Non capisco Conte, vuole sempre di più. L’Inter lo ha accontentato in tutto”

Analizzando la posizione di Antonio Conte e il suo probabile addio all’Inter, Alberto Zaccheroni, ex tecnico nerazzurro, si schiera dalla parte della società, criticando l’atteggiamento dell’ex ct. Ecco le parole dello stesso Zaccheroni:

“Cambiare allenatore significa ripartire da zero. A faccio fatica a pensare che si separeranno veramente. Difficilmente in questo momento Conte troverà un altro ingaggio come quello che ha adesso. Le panchine importanti sono tutte occupate o quasi e non c’è solamente Conte sul mercato… Io in 15 anni di Serie A ho sempre rispettato i ruoli e ho sempre solo fatto l’allenatore. La società ha fatto degli sforzi non indifferenti per Conte e mi sembra che lo abbia accontentato in tutto, a partire dall’acquisto di Lukaku. Non capisco la posizione di Conte, che vuole sempre di più. In questo momento a nessuno converrebbe una rottura: l’Inter dovrebbe ripartire da zero, mentre Conte dovrebbe rinunciare a molti soldi. Di solito quando si rompe è perché uno dei due ci guadagna, ma qui non capisco chi ci guadagnerebbe“.

(Tutti Convocati)