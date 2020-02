Zamorano: “Oggi vincere è fondamentale. Sanchez? Se sta bene, aiuterà tantissimo l’Inter”

Anche Ivan Zamorano ha parlato del derby prima del fischio d’inizio di Inter-Milan ai microfoni di Inter TV. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante nerazzurro:

“Ci sono due partite sentite per me. Contro Milan e Juventus. Oggi è importantissima perché la Juventus ha perso e per i nerazzurri è un’occasione importantissima. Potrebbe dare tantissime motivazioni in vista del proseguo del campionato. Pressione? Sei all’Inter, se non senti la pressione in questa squadra… In queste partite deve uscire l’uomo, con concentrazione e disciplina. C’è sempre pressione, oggi i tre punti sono importantissime. Sanchez? Se sta bene, darà un contributo enorme. Peccato per l’infortunio, arrivato nel momento sbagliato. Ma si sta riprendendo con grinta e forza. Speriamo possa dare una mano contro una difesa chiusa e accompagnare Lukaku in avanti“.

(Fonte: Inter TV)