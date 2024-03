Intervistato da Sportweek, Ivan Zamorano ha stilato la sua top 11. Nella formazione dell'ex attaccante nerazzurro tanti talenti che ha sfidato o solamente ammirato da fuori. Nell'undici due ex Inter, Roberto Carlos e Ronaldo il Fenomeno. Sull'ex terzino ha detto: "Ci siamo soltanto sfiorati come compagni: nell’estate 1996 io ho lasciato il Real per l’Inter e lui da Milano si è trasferito a Madrid. Peccato, perché avrei segnato qualche gol in più grazie al suo sinistro...".