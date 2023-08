Javier Zanetti compie oggi 50 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Nato a Buenos Aires il 10 agosto 1973, Zanetti è arrivato all'Inter nell'estate del 1995: un ragazzo argentino che avrebbe lasciato un segno inconfondibile nella storia nerazzurra. Dall'esordio contro il Vicenza il 27 agosto 1995 all'addio al calcio giocato in occasione della sfida contro la Lazio del 10 maggio 2014, Zanetti ha collezionato 858 presenze, 21 gol, 73.284 minuti in campo e 16 trofei: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 1 Coppa UEFA, 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. A questi si aggiungono uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, trofei conquistati da Vice President del Club.