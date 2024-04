Da Zanetti gli auguri ad Inzaghi: “Un piacere lavorare con te”

Complimenti per la sua 150esima panchina e un buon compleanno dal vice presidente per il tecnico nerazzurro

Javier Zanetti è stato, come fa spessissimo, alla Pinetina oggi e insieme all'amministratore dell'Inter, Beppe Marotta e al direttore sportivo Piero Ausilio ha consegnato la maglia numero 150 a Simone Inzaghi. Ha raggiunto questo numero nella gara vinta contro l'Empoli, la sua centesima vittoria e il club lo ha premiato nel giorno del suo compleanno.

Sorrisi per il tecnico che lavora con i suoi uomini in vista della sfida con l'Udinese e i complimenti, per questo traguardo di presenze, dell'ex capitano. "Complimenti Mister!!!! Un grande piacere lavorare con te, tantissimi auguri di buon compleanno", ha scritto Javier commentando il post del club nerazzurro con la foto del momento della consegna della maglia numero 150.