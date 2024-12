Il Mondiale inizierà quando le competizioni saranno finite in Europa e in gran parte del mondo, ma i giocatori saranno ben allenati e faranno un ottimo lavoro per arrivare nel migliore dei modi. Nel nostro girone non c'è solo il River Plate, ma anche il Monterrey e gli Urawa Red Diamonds: non c'è mai niente di scontato in queste competizioni. Sono tutte partite che devono essere giocate con attenzione, anche perché vedremo poi alla fine della stagione in che momento di forma arriveranno a giocarsi questa competizione".