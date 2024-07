"L'arrivo di Zielinski aumenta il livello generale del reparto di mezzo e permette all'Inter di avere il centrocampo più forte d'Italia nonché, secondo me, anche uno dei migliori tre d'Europa. Di fatto, Simone Inzaghi può contare su almeno cinque titolari in quella zona di campo, tutti di altissima qualità. In vista della lunga stagione che sta per iniziare, decisamente più intensa, credo che si ripartirà dai tre titolari al centro che hanno vinto lo scudetto, almeno in una prima fase. L'annata però è molto lunga e piena di impegni, quindi sono certo che ci sarà spazio per tutti. Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Frattesi: sono così forti, bravi e polivalenti poi, che possono essere combinati in diversi modi.