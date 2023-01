Sky – Zaniolo, l’offerta del Tottenham rispedita al mittente

Ad oggi c'è solo l'offerta del Tottenham non adeguata alle richieste della Roma. Per la cessione di Nicolò Zaniolo la società giallorossa chiede una cessione a titolo definitivo o prestito con obbligo con condizioni certe. Il club inglese propone la formula alla Kulusevski: prestito con riscatto in caso di qualificazione in CL e dieci presenze da qui a giugno. Sono condizioni aleatorie per le quali il club giallorosso ha rispedito al mittente l'offerta.