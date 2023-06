Zaniolo: “Mi rivedo in Casadei. Icardi il miglior centravanti con cui ho giocato. Mou…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex nerazzurro parla della sua esperienza in Turchia e non nasconde la sua voglia di tornare in Italia

Gianni Pampinella Redattore

Nicolò Zaniolo ha voglia di tornare in Italia. L'ex Inter si è trasferito al Galatasaray lo scorso febbraio, ma ha sempre l'Italia in testa. "A Istanbul mi trovo bene e gioco la Champions League. Poi se entro fine agosto dovesse arrivare una buona occasione per il Galatasaray e per me la prenderemo in considerazione", dice il giocatore in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.