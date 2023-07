Zazzaroni: “Arbitri contro Mourinho, che pagliacciata! Invece di migliorarsi, reprimono chi…”

"Tolleranza zero contro gli allenatori-show, hanno stabilito venerdì, dove l’unico attore presente sulla scena sembra essere - anzi è - José Mourinho. Una discreta parte la può interpretare anche Maurizio Sarri, un rosso e sei gialli nell’ultimo campionato. Che pagliacciata! Invece di pensare a migliorare la qualità delle prestazioni, gli arbitri puntano a reprimere chi non tace. In galera (metaforica) il maledetto portoghese! Contro di lui si è esposto peraltro anche il ministro Abodi: bisogna essere più responsabili, ha affermato. Non ha aggiunto caro Mou, perché tanto c’erano arrivati tutti. Quando la smetterò di tenere la parte a Mou? Quando la pianteranno di affrontare la questione facendo trionfare l’ipocrisia di un sistema in evidente difficoltà".