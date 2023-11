Zazzaroni: “Conte a Vinovo? Spiazzante. E come l’avrà presa Allegri?”

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha commentato così la visita di Antonio Conte a Vinovo sotto invito di Paolo Montero: "Niente di scandaloso, sia chiaro, ma per l’idea di Juve che mi sono fatto negli anni, qualcosa di assolutamente anomalo, sorprendente, spiazzante: siamo passati dalla Juve delle chiusure a riccio a quella delle aperture indiscriminate. Nel primo secolo - da poco festeggiato - degli Agnelli la società non si è distinta per propensione alla comunicazione: è vero, i silenzi di Boniperti erano una sorta di civetteria, ma secondo norma sabauda doveva trattarsi di riservatezza. L’alternativa, parole storiche, alla Cavour, che risuonano ancora quasi come una minaccia: «Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta». Ci volle Montezemolo, mago delle relazioni, per aprire nuove frontiere al dialogo, ma i risultati? L’Avvocato - lui, sì, comunicatore inimitabile - spazzò via Luca e Maifredi con due battute che lascio in archivio.