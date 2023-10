Zazzaroni: “Per me Conta torna alla Juve. Allegri lo fanno santo se vince lo scudetto”

"Secondo me Conte andrà alla Juventus, finirà così. Se Allegri vince lo scudetto lo fanno santo. Nulla è impossibile ma non ha la squadra per vincere lo scudetto. Allegri lo dice sempre che la rosa non è adatta per vincere. Poi arriva il tuo amico Marotta (rivolto a Fabrizio Biasin, ndr) con la classica marottata che dice che la Juve è favorita"