Zazzaroni: “Anche Mou giocherebbe a calcio con De Bruyne e Haaland. Per me Allegri…”

"Ma secondo voi Mourinho, se avesse avuto De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva e Gundogan, non giocherebbe a calcio? Idem Max Allegri. Se avesse avuto i giocatori ad alta condizione e qualità, non avrebbe giocato a calcio e avrebbe fatto un'altra partita anche se col Siviglia ha fatto una buona partita? Sono sicuro che se gli danno tanti di punti di penalità, danno via Di Maria, Pogba e Paredes che non servono a nulla e Max fa giocare solo giovani"