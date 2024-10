Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha analizzato così il KO della Roma di ieri contro l'Inter: "Sì, la sconfitta. Amara, amarissima per come è maturata: l’Inter ha fatto il minimo per vincere. Sì, la coppa in settimana. Da aggiustare. Ma tutto passa in secondo piano di fronte alla terza protesta consecutiva della Sud: ribadisco, civile, altrimenti non me ne occuperei. Siamo ancora a ottobre, la stagione è cominciata da poco ma tanto è successo e tutto è ancora in discussione, quantomeno sul piano sportivo, e allora credo che l’urgenza della Roma (società) debba essere, sia la ricostruzione di un rapporto al momento inesistente con la parte più influente, presente e storicamente rumorosa della tifoseria. Non è pensabile proseguire con assenze che si aggiungono ad assenze: mi riferisco ai quarti d’ora di silenzio e vuoti della curva, riempiti da striscioni fin troppo espliciti, che sottolineano la distanza attuale tra la proprietà e la piazza. Una proprietà che non fa mancare mai il denaro, i milioni, ma che abbonda anche in sorprese e shock, quasi sempre inspiegabili o mai chiariti.