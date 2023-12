Zazzaroni: “Devo farlo per gli interisti, per me l’Udinese vince a San Siro”

Potrebbe essere diventato il vero talismano per i tifosi dell'Inter. Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, con i suoi pronostici 'al contrario' ha sicuramente portato fortuna ai nerazzurri nell'ultimo periodo. E con il giusto tasso d'ironia ha deciso di continuare così, ipotizzando una nuova sconfitta per la squadra di Simone Inzaghi.

Nel corso di Deejay Football Club si è espresso così in vista di stasera: "Io vado avanti secondo tradizione. Dico un risultato per l'Inter e succede esattamente il contrario. Devo farlo per gli interisti: Inter-Udinese dico 2". Più diretto Fabio Caressa: "Per me Inter-Udinese è 1 fisso".