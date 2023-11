Zazzaroni: “Ieri disastro Roma, nel derby non può fare peggio. Solidarietà a Mou perché…”

"Tutto il peggio di sé la Roma l’ha mostrato allo Slavia Praga, pertanto i tifosi possono stare sufficientemente tranquilli: nel derby non riuscirà a ripetersi, nemmeno volendo. Le mostruosità tecniche e tattiche che hanno combinato Llorente, N’Dicka e Bove sul gol del 2-0 sono degli unicum; solo le incertezze di Karsdorp potranno essere replicate: quando il pallone gli capita tra i piedi la temperatura sale al punto da indurlo a giocare sempre all’indietro, ovvero al contrario. Lui e il coraggio di osare non sono compatibili. Attenzione, però: Kristensen, fuori dalla lista Uefa, non è meglio. Stavolta è andato male perfino Lukaku, spesso anticipato o, nella migliore delle ipotesi, trascurato (vedi l’improbabile incursione di Celik). El Shaarawy si è nascosto per il tempo in cui è stato impiegato, mentre Aouar non si è proprio presentato, costringendo Mourinho a sostituirlo in fretta. Di Paredes abbiamo rivisto la tristissima versione juventina. Potrei anche chiuderla qui, dal momento che la qualificazione non è compromessa e che la priorità di Mourinho era certamente la sfida di domenica pomeriggio. Potrei, certo, eppure non desisto: l’aspetto più preoccupante resta la qualità di molti giocatori, tenuti insieme con la colla delle conoscenze dall’allenatore, al quale esprimo di nuovo tutta la mia solidarietà"